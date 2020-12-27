Пашинян хочет обсудить с парламентом свою отставку и внеочередные выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет обсудить с парламентскими партиями вопросы своей отставки с должности и проведение досрочных выборов. Так он согласует запуск механизма прекращения полномочий текущего созыва.

Об этом он заявил в интервью "Общественному телевиденью Армении".

Он отметил, что текущий механизм предусматривает отставку премьер-министра, два голосования парламента, на которых они не выбирают нового главу правительства. И после этого проводятся новые выборы. Вторым вариантом може стать внесение изменений в законодательство, позволяющее парламенту самораспуститься.

"Судьбу власти должен решить народ, и один из видов волеизъявления народа – выборы, в том случае, когда становится очевидным, что невозможно выявить волю народа в условиях, когда оппозиция пользуется мощными финансовыми, медийными и организационными ресурсами", - сказал Пашинян.

В пятницу Пашинян заявил, что готов уйти с должности по "решению народа". И подчеркнул, что оппозиция не смогла привлечь множество людей на свою сторону.

Напомни, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.