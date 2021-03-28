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Пашинян в апреле уйдет в отставку с должности премьера Армении

Новина українською → Ереван, Воскресенье 28 марта 2021 15:21
Пашинян в апреле уйдет в отставку с должности премьера Армении Фото: Никол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле уйдет в отставку. Уже в июне в стране должны пройти внеочередные парламентские выборы.

Об этом он заявил на митинге в селе Арагац в Армавирской области, передает armeniasputnik.

При этом Пашинян подчеркнул, что до выборов будет исполнять обязанности главы правительства.

"В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера", - отметил он.

Напомним, о том, что Пашинян сохранит полномочия премьера Армении до выборов, стало известно еще на прошлой неделе. Согласно законодательству страны, для досрочных выборов нужно распустить парламент. Это возможно, если глава правительства уйдет в отставку и парламент дважды не сможет избрать нового премьера. Ожидается, что Пашинян объявит отставку 20 апреля.

До этого он объявил досрочные выборы в Армении, которые пройдут 20 июня. Голосование должно положить конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

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