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Пашинян в квітні піде у відставку з посади прем'єра Вірменії

Новость на русском → Єреван, Неділя 28 березня 2021 15:21
Пашинян в квітні піде у відставку з посади прем'єра Вірменії Фото: Нікол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в квітні піде у відставку. Вже в червні в країні мають відбутися позачергові парламентські вибори.

Про це він заявив на мітингу в селі Арагаці в Армавірській області, передає armeniasputnik.

При цьому Пашинян підкреслив, що до виборів виконуватиме обов'язки глави уряду.

"У квітні я подам у відставку. Але не для того, щоб піти з влади, а для проведення дострокових парламентських виборів. Я продовжу виконувати обов'язки прем'єра", - зазначив він.

Нагадаємо, про те, що Пашинян збереже повноваження прем'єра Вірменії до виборів, стало відомо ще минулого тижня. Згідно із законодавством країни, для дострокових виборів треба розпустити парламент. Це можливо, якщо глава уряду піде у відставку і парламент двічі не зможе обрати нового прем'єра. Очікується, що Пашинян оголосить відставку 20 квітня.

До цього він оголосив дострокові вибори в Вірменії, які відбудуться 20 червня. Голосування має покласти край політичній кризі, що триває з осені 2020 року, коли Вірменія фактично зазнала поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

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