На Пашинского открыли производство за угрозу убийством

Пашинский якобы угрожал расправой сотруднице парламентского комитета

На главу парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, замглавы фракции "Народного фронта" Сергея Пашинского открыли уголовное производство за угрозу убийством. Источники РБК-Украина в Генпрокуратуре подтвердили информацию, которую ранее распространило издание INSIDER.

В частности, источники РБК-Украина в ГПУ подтвердили, что заведующий секретариатом комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяна Блистив подала в прокуратуру заявление на Пашинского, который якобы угрожал ей и ее семье убийством. В ГПУ также подтвердили, что соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: заявление на Пашинского (theinsider.ua)

Напомним, в декабре 2017 года суд обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование дела Пашинского. Речь идет об уголовном деле по факту стрельбы под Киевом, когда нардеп в ходе конфликта выстрелил из пистолета в жителя одного из сел Васильковского района Вячеслава Химикуса. При закрытии дела в ГПУ пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны.