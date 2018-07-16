На Пашинського відкрили провадження за погрозу вбивством

Пашинський нібито погрожував розправою співробітниці парламентського комітету

На голову парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, заступник голови фракції "Народного фронту" Сергія Пашинського відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством. Джерела РБК-Україна у Генпрокуратурі підтвердили інформацію, яку раніше розповсюдило видання INSIDER.

Зокрема, джерела РБК-Україна в ГПУ підтвердили, що завідувач секретаріату комітету з питань нацбезпеки і оборони Тетяна Блистів подала в прокуратуру заяву на Пашинського, який нібито погрожував їй та її родині вбивством. У ГПУ підтвердили, що відповідні дані внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Фото: заява на Пашинського (theinsider.ua)

Нагадаємо, в грудні 2017 року суд зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити розслідування справи Пашинського. Мова йде про кримінальну справу за фактом стрілянини під Києвом, коли нардеп під час конфлікту вистрілив з пістолета у жителя одного з сіл Васильківського району Вячеславуа Хімікуса. При закритті справи у ГПУ прийшли до висновку, що Пашинський діяв у межах необхідної оборони.