Пашинский заявил об обысках его дома детективами НАБУ

Бывший народный депутат Украины Сергей Пашинский заявил, что в его доме детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски. Об этом он написал на своей странице в Facebook вечером 24 февраля.

По словам Пашинского, обыски прошли в 7:00 утра в рамках дела о бронированных автомобилей "Варта".

"В 7 утра ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я звинувачуюсь в организации производства бронированных автомобилей "Варта" с целью завладения бюджетными средствами", - написал он.

Отметим, Пашинский сейчас находится под круглосуточным домашним арестом.

НАБУ ранее в деле завладения государственным имуществом и злоупотреблении служебным положением должностными лицами провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника".

Напомним, 21 февраля Офис генпрокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита концерна "Укроборонпром" провел обыски в комплексе зданий "Укроборонсервиса". По данным следствия, должностные лица нанесли государству значительные убытки. Кроме того, они могут быть причастны к присвоения, растраты и завладения чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.