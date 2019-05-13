Пашинский рассказал о будущем "Народного фронта"

Партия "Народный фронт" на сегодня продолжает вести консультации о своем политическом будущем. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции НФ Сергей Пашинский.

По его словам, на сегодня "Народный фронт" проводит консультации, в том числе с действующим премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Для нас движение в НАТО и ЕС, защита от России и либеральные реформы - это не пустые лозунги… Если мы найдем союзников, которые готовы с нами объединиться, и этот союз даст какой-то кумулятивный эффект, скорее всего он состоится", - отметил Пашинский.

Он также отметил, что пока нет четких решений относительно того, пойдет ли спикер Рады Андрей Парубий на выборы с Петром Порошенко, Александр Турчинов - со своей партией, в то время как глава МВД Арсен Аваков договаривается со всеми, а Арсений Яценюк ведет переговоры от всего "Народного фронта".

"Пока она (партия, - ред.) едина. Будет ли она едина через полгода, я не знаю, я не оракул", - подчеркнул Пашинский и добавил, что сам точно пойдет на выборы, возможно, по мажоритарному округу в Коростене Житомирской области.

Напомним, ранее мартовский опрос группы "Рейтинг" показал, что в следующий парламент могут пройти до девяти партий. При этом "Народный фронт" не входит в это число.