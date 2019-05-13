Пашинський розповів про майбутнє "Народного фронту"

Партія "Народний фронт" на сьогодні продовжує вести консультації про своє політичне майбутнє. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова парламентського комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони, член фракції НФ Сергій Пашинський.

За його словами, на сьогодні "Народний фронт" проводить консультації, в тому числі з чинним прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"Для нас рух в НАТО і ЄС, захист від Росії та ліберальні реформи - це не порожні гасла... Якщо ми знайдемо союзників, які готові з нами об'єднатися, і цей союз дасть якийсь кумулятивний ефект, швидше за все він відбудеться", - зазначив Пашинський.

Він також зазначив, що поки немає чітких рішень щодо того, чи піде спікер Ради Андрій Парубій на вибори з Петром Порошенком, Олександр Турчинов - зі своєю партією, в той час як глава МВС Арсен Аваков домовляється з усіма, а Арсеній Яценюк веде переговори від усього "Народного фронту".

"Поки вона (партія, - ред.) єдина. Чи буде вона єдина через півроку, я не знаю, я не оракул", - підкреслив Пашинський і додав, що сам точно піде на вибори, можливо, по мажоритарному округу в Коростені Житомирської області.

Нагадаємо, раніше березневе опитування групи "Рейтинг" показало, що до наступного парламенту можуть пройти до дев'яти партій. При цьому "Народний фронт" не входить до цього числа.