Пасхальный обмен: как возвращали украинцев из плена боевиков на Донбассе

Впервые за годы войны на Донбассе Украина в рамках обмена получила больше пленных, чем выдала так называемым "ЛНР" и "ДНР". На подконтрольную территорию вернулись два десятка граждан. Боевики же получили 14 человек, а четверо лиц из согласованных списков отказались ехать в Донецк и Луганск.

По оценкам собеседников РБК-Украина, следующий этап освобождения и передачи "всех на всех" может пройти в ближайшие месяцы. Также стороны почти договорились о разведении сил на трех участках.

Возвращение домой

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 8 апреля участники решили, что обмен удерживаемыми лицами состоится до Пасхи. Украина внесла список из более 200 пленных, однако на данном этапе договорились обменять лишь несколько десятков людей. По остальным продолжается процесс верификации, нет уверенности, что все они до сих пор живы.

"На сегодняшний день происходит один из этапов обмена "всех на всех". Эта формула означает, что мы готовы обмениваться без каких-то предостережений и условий. Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают. Потому что для нас важнее жизнь, свобода и здоровье каждого гражданина Украины, который хочет вернуться домой", – объяснил РБК-Украина вице-премьер-министр Алексей Резников.

Также он рассказал, что обмен проводят в двух точках, потому как между оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей введена "антивирусная граница". Утром четверга, 16 апреля, боевики так называемой "ДНР" отдали девятерых пленных на КПВВ "Майорск" под Горловкой. Взамен они получили десятерых, еще один категорически отказался ехать "на ту сторону".

Одного из переданных на неподконтрольную территорию забрала скорая помощь. В интервью росСМИ мужчина по имени Станислав признался, что попал в плен три месяца назад "после вылазки украинской ДРГ". На видео он жалуется, что ему оказали минимальную медицинскую помощь: "иногда обрабатывали рану". При этом на ноге у него установлен дорогостоящий аппарат для сращивания костей.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Украинцы с неподконтрольной территории Луганской области вернулись после полудня. Обмен прошел возле города Счастье по формуле "11 на 4", еще три человека отказались ехать к оккупантам. Всего Украина вернула 20 своих граждан, к боевикам отправились 14 человек. До последнего момента их имена держались в секрете и только после окончания обмена Офис президента назвал фамилии освобожденных.

Среди них боец 79-ой десантно-штурмовой бригады Николай Гриненко, который попал в плен в конце января. После исчезновения на него открыли дело за дезертирство, якобы военный самовольно покинул позиции и пошел в сторону врага. Мать Гриненко и боевые товарищи утверждали, что он выполнял боевое задание. В итоге статью переквалифицировали на "незаконное похищение".

В Украину вернулся и прапорщик Виктор Шайдов. Он и еще семеро бойцов на грузовике сбились с пути возле Новотроицкого в мае прошлого года. Так как они ехали в расположение бригады для сверки документов, то были без оружия, потому боевики смогли их задержать. Трое военных из "группы Шайдова" вернулись домой в рамках декабрьского обмена.

Также переговорщики смогли вытащить из плена правоохранителя Владимира Карася. Все остальные освобожденные – гражданские. Среди них 23-летний Сергей Русинов, которого луганские боевики "осудили за терроризм и разжигание ненависти" на шесть лет строгого режима за проукраинские комментарии и лайки "ВКонтакте". Правозащитники полтора года добивались его возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

После освобождения уже бывшие пленные проведут 14 дней на обсервации в специально определенном месте на Донбассе. Им предоставят медицинский осмотр, нормальное питание, средства связи и охрану. После тестирования на COVID-19 и дополнительных проверок они смогут вернуться к своим родным и близким. Но не факт, что все. К примеру, среди освобожденных в прошлый раз оказался пособник боевиков Евгений Бражников. СБУ задержала его за пытки соотечественников.

Следующие шаги

На пресловутых переговорах ТКГ, где договорились об освобождении пленных, по видеосвязи выступил глава Офиса президента Андрей Ермак, он же от лица ОП сообщил об удачном обмене. В то же время его визави – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, формально в процессе не участвовал.

"Появление на переговорах Андрея, который для них олицетворяет начальство и власть, стимулирует процесс. Он говорит: "Хватит заниматься болтовней, нужен эффект". Можно собираться раз в две недели и ничего не решать, а в это время люди сидят в аду. Если готовы отдать 20 человек, то нужно забирать хотя бы 20", – объяснил РБК-Украина информированный собеседник.

Первое появление главы ОП в Минске ознаменовалось большим скандалом. 11 марта ТКГ при участии Ермака и Дмитрия Козака подписала минский протокол, который получил широкий резонанс благодаря пункту о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО. Бурю удалось погасить, объяснив, что новый орган может появиться только после согласования с Францией, Германией и ОБСЕ, а боевиков там не будет.

Защищая документ, Ермак настоял, что в нем есть важное положение, на которое мало кто обратил внимание: Международный комитет Красного Креста (МККК) в Украине должен получить полный и беспрепятственный доступ ко всем пленным. 5 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Минск передан список из более 200 удерживаемых.

По идее норма подписанного протокола должна позволить провести верификацию этого списка. Это значительно упростит процесс обмена, ведь в большинстве случаев боевики на переговорах просто не подтверждают, что у них есть человек, которого запрашивает украинская сторона. Но в Красном Кресте РБК-Украина сказали, что доступ до сих пор не получен.

"В рамках сегодняшней акции мы получили доступ к удерживаемым лицам без свидетелей, как и предусмотрено. Вообще у нас есть свободный доступ ко всем тюрьмам в Украине, но не на неподконтрольной территории. Мы ждем получения полного доступа, как было договорено в рамках Минска и Нормандского саммита", – отметила координатор департамента коммуникаций МККК Санела Байрамбашич.

Вице-премьер-министр Алексей Резников подтвердил, что следующее заседание минской ТКГ назначено на среду, 22 апреля. По данным издания, основным на повестке дня будет вопрос новых участков разведения сил и средств на Донбассе. Предварительно речь идет о КПВВ "Гнутово", железнодорожном мосту в Станице Луганской и селе Новоселовка Вторая, недалеко от Авдеевки.

"Следующий обмен, как мне кажется, тоже пройдет с ОРДЛО. При правильно построенной работе, по моему субъективному мнению, через месяц-полтора можно проводить следующий обмен. Технологии отработаны, так что сейчас это вопрос политической воли всех участников", – отметил Резников.

Участники "пасхального обмена" (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Правозащитники позитивно оценивают "пасхальный обмен", однако указывают, что оккупационные "власти" постоянно наращивают обменный фонд. Директор "Восточной правозащитной группы" Вера Ястребова рассказала РБК-Украина, что только за прошлый месяц в ОРДЛО по статьям "шпионаж" и "государственный измена" боевики задержали 13 человек.

"Динамика налаженных обменов это, безусловно, позитивный результат. За каждой цифрой стоит жизнь и судьба не только этого человека, а всех его близких. Но мы видим, что Украина действует в рамках правового поля, а с той стороны придумывают людям преступления, сажают их за решетку и используют для того, чтобы обменять своих", – добавила она.

Команда Зеленского продолжает возвращать украинских граждан из плена боевиков. При том, что число задержанных как в ОРДЛО, так в Крыму и России непрерывно растет. Эти обмены позволяют переговорщикам показывать свою эффективность как руководству страны, так и гражданам. Но окончательно вопрос решится только с возвращением всех украинцев вместе с оккупированными территориями. Пока же остается лишь радоваться каждому человеку, который смог вырваться из застенков в ОРДЛО и наконец оказаться на свободе.