Пасхальная корзина за год подорожала почти на четверть

Стоимость пасхальной корзины на четырех человек по средним ценам по Украине на начало апреля 2022 года составит около 972 грн. Это на 24,6% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расчеты центра " Институт аграрной экономики ".

По данным Центра, стоимость основной составляющей пасхальной корзины-паски домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) - составит около 134 грн за 1 кг, что на 11,7% больше стоимости паски 2021 года. Это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие: мука - на 58,8%, молоко - на 50,4% и масло сливочное - на 24,5 %. В магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется еще дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

В отличие от предыдущих лет из составляющих праздничной корзины только цена на яйца осталась на уровне начала апреля прошлого года (36 грн за десяток), тогда как цены на остальные продукты выросли на 11,7-58,0%.

Самыми дорогими составляющими традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 160 грн (300-340 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) - 168 грн (320-350 грн за 1 кг). Подорожало и сало (0,5 кг) - до 79 грн из расчета 150-160 грн за 1 кг. По сравнению с 2021 годом стоимость буженины увеличилась на 24,4%, домашней колбасы - на 23,1 %, а сала - на 58%.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сливочное масло (0,5 кг) - 140 грн (52,85-59,55 грн за пачку 200 г), твердый сыр (0,5 кг) - 150 грн (309-332 грн за 1 кг) и мягкий творог (0,5 кг), который обойдется примерно в 90 грн (50,9-57,10 грн за пачку 300 г).

Цена хрена (250 г) составит 14 грн, то есть на уровне прошлого года (10-18 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - его стоимость вырастет до 1210 грн. Это на 247 грн или на 25,6 % больше стоимости корзины такого же состава в 2021 году.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных овощей. По сравнению с 2021 годом цена на овощи выросла в 1,9-2,1 раза: тепличные томаты (0,5 кг) - до 48 грн (84-115 грн за 1 кг), огурцы (0,5 кг) - в 60 грн (80-148 грн за 1 кг). Средняя цена на яблоки осталась на уровне прошлого года - 10 грн за 0,5 кг (14-25 грн за 1 кг).

За бутылку церковного вина "Кагор" в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Отметим, по данным центра "Институт аграрной экономики", в прошлом году пасхальная корзина также подорожал на четверть. В то же время продовольственная инфляция в Украине значительно ниже, чем информирует этот центр.