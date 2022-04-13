Великодній кошик за рік подорожчав майже на чверть

Вартість великоднього кошика на чотирьох осіб за середніми цінами по Україні станом на початок квітня 2022 року складе близько 972 грн. Це на 24,6% більше, ніж у минулому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки центру " Інститут аграрної економіки ".

За даними центру, вартість основної складової великоднього кошика - паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) - складе близько 134 грн за 1 кг, що на 11,7 % більше вартості паски 2021 року. Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові: борошно - на 58,8 %, молоко - на 50,4 % і масло вершкове - на 24,5 %. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

На відміну від попередніх років із переліку складових святкового кошику лише ціна на яйця залишилася на рівні початку квітня минулого року (36 грн за десяток), тоді як ціни на решту продуктів зросли на 11,7-58,0 %.

Найдорожчими складовими традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 160 грн (300-340 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) - 168 грн (320-350 грн за 1 кг). Подорожчало і сало (0,5 кг) - до 79 грн з розрахунку 150-160 грн за 1 кг. Порівняно з 2021 роком вартість буженини збільшилася на 24,4 %, домашньої ковбаси - на 23,1 %, а сала - на 58 %.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за вершкове масло (0,5 кг) - 140 грн (52,85-59,55 грн за пачку 200 г), твердий сир (0,5 кг) - 150 грн (309-332 грн за 1 кг) та м’який сир (0,5 кг), який обійдеться приблизно у 90 грн (50,9-57,10 грн за пачку 300 г).

Ціна хріну (250 г) складе 14 грн, тобто на рівні минулого року (10-18 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, - його вартість зросте до 1210 грн. Це на 247 грн або на 25,6 % більше вартості кошику такого ж складу у 2021 році.

Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних овочів. Порівняно з 2021 роком ціна на овочі зросла в 1,9-2,1 разу: томати тепличні (0,5 кг) - до 48 грн (84-115 грн за 1 кг), огірки (0,5 кг) - до 60 грн (80-148 грн за 1 кг). Середня ціна на яблука лишилася на рівні минулого року - 10 грн за 0,5 кг (14-25 грн за 1 кг).

За пляшку церковного вина "Кагор" в середньому доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Відзначимо, за даними центру "Інститут аграрної економіки", у минулому році великодній кошик також подорожчав на чверть. Водночас продовольча інфляція в Україні значно нижча, ніж інформує цей центр.