ПАРЄ завтра розпочне літню сесію. Розгляне резолюцію щодо кримських татар

Парламентська асамблея Ради Європи у понеділок, 21 червня, розпочне літню сесію. На порядку денному нової сесії буде резолюція щодо прав кримських татар в окупованому Криму.

Про це йдеться на сайті ПАРЄ .

Резолюцію запропонувала представник делегації Ісландії Сунна Торхілдур. У документі розповідається про порушення прав кримських татар окупантами в Криму, їх переслідування та інші порушення гуманітарного права.

У резолюції закликають Росію виконати наступні вимоги:

припинити окупацію Криму;

провести повне та прозоре розслідування смертей та зникнення політичних активістів, які критикували окупацію;

утриматися від тиску на незалежні ЗМІ та відновити роботу кримськотатарського телеканалу ATR;

утриматися від переслідування та тиску на кримськотатарські організації;

дозволити Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову повернутися в Крим та дозволити їм вільно переміщатися через адміністративну межу;

забезпечити, щоб права кримських татар та українців в окупованому Криму не порушувалися.

"Росія повинна нести відповідальність за порушення прав людини, скоєні на території, що знаходиться під її контролем, повинна негайно покласти край цим порушень і вжити всіх необхідних заходів для запобігання подібних порушень в майбутньому", - наголошується у документі.

Як повідомила в ефірі каналу "Україна 24" нардеп Марія Мезенцева, українська делегація, яку вона очолює, вже відправилася до Страсбурга, щоб взяти участь у засіданнях ПАРЄ в офлайн-форматі.