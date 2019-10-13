ПАСЕ прызывает Турцию немедленно прекратить операцию в Сирии

Фото: Лилиан Мори Паскье (assembly.coe.int)

В ПАСЕ прогнозируют гуманитарную катастрофу в Сирии

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье призвала Турцию прекратить военную операцию в Сирии. Об этом говорится в соответствующем заявлении, размещенном на сайте ПАСЕ.

По словам Паскье, это вооруженное вмешательство Анкары влечет за собой возрастание сильной напряженности, а гуманитарные последствия для населения региона катастрофичны.

"Я вспоминаю позиции Ассамблеи, содержащиеся в резолюции 2298 (2019), относительно ситуации в Сирии, включая призыв ко всем сторонам, участвующим в военных операциях, "принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать причинения вреда тысячам мирных жителей, попавших в ловушку в центре"... Я ожидаю, что все государства-члены Совета Европы будут уважать эту позицию и действовать ответственно. В то же время я призываю Турцию положить конец военной операции, которая уже привела к серьезным гуманитарным последствиям и представляет реальную опасность нарушения международных стандартов защиты прав человека", - указано в заявлении.

Напомним, согласно последней информации, Турция в ходе военной операции в Сирии при поддержке сирийских оппозиционных сил захватила город Рас-эль-Айн. Данный город является одним из ключевых населенных пунктов, которые Турция планирует захватить в ходе операции против курдов.

Ранее Турция заявляла, что в ходе операции против курдов в Сирии захватила 20 населенных пунктов. Также Минобороны Турции заявляло, что были ликвидированы 415 террористов.

Из-за военной операции Анкары против курдов Германия приняла решение прекратить поставлять Турции любое оружие. Также ситуацию в Сирии уже обсудили между собой президенты Франции и США - Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.

В то же время НАТО призывало Турцию к сдержанности, однако эти заявления были обнародованы еще до появления первых погибших.