ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ПАСЕ пройдут срочные дебаты из-за Навального. Россия отказалась от участия

Автор: Дмитрий Левицкий

Правовой комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы на сегодняшнем заседании поддержал проведение срочных дебатов в отношении Алексея Навального. Дебаты будут касаться дела об отравлении российского оппозиционера.

Об этом сообщил участник украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Созыв срочных дебатов поддержали 20 участников правового комитета, против проголосовали двое. В то же время российская делегация в полном составе отказалась принимать участие в сегодняшнем заседании.

После голосования глава российской делегации Петр Толстой уведомил ПАСЕ, что россияне не будут участвовать ни в одном из заседаний в отношении Навального.

Самые читаемые новости

Дебаты по Навальному пройдут на предстоящей "гибридной" сессии ПАСЕ.

Напомним, ПАСЕ решила провести собственное расследование отравления Навального, чтобы пролить свет на ситуацию. В декабре прошлого года ПАСЕ анонсировала заседание правового комитета, на которое пригласили и самого Навального.

Как писало РБК-Украина, вчера российский суд арестовал Навального после его возвращения из Германии, поэтому оппозиционер не присутствовал на заседании комитета ПАСЕ.

Добавим, Украина планирует обжаловать полномочия российской делегации в ПАСЕ из-за ареста Навального.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПАСЕНавальныйдебаты