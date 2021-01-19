ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У ПАРЄ пройдуть термінові дебати через Навального. Росія відмовилася від участі

Автор: Дмитро Левицький

Правовий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи на сьогоднішньому засіданні підтримав проведення термінових дебатів щодо Олексія Навального. Дебати стосуватимуться справи про отруєння російського опозиціонера.

Про це повідомив учасник української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Скликання термінових дебатів підтримали 20 учасників правового комітету, проти проголосували двоє. Водночас російська делегація у повному складі відмовилася брати участь в сьогоднішньому засіданні.

Після голосування голова російської делегації Петро Толстий повідомив ПАРЄ, що росіяни не будуть брати участь у жодному з засідань щодо Навального.

Популярні новини

Дебати щодо Навального пройдуть на майбутній "гібридній" сесії ПАРЄ.

Нагадаємо, ПАРЄ вирішила провести власне розслідування отруєння Навального, щоб пролити світло на ситуацію. У грудні минулого року ПАРЄ анонсувала засідання правового комітету, на яке запросили й самого Навального.

Як писало РБК-Україна, вчора російський суд арештував Навального після його повернення з Німеччини, тому опозиціонер не був присутній на засіданні комітету ПАРЄ.

Додамо, Україна планує оскаржити повноваження російської делегації в ПАРЄ через арешт Навального.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПАРЄНавальныйдебаты