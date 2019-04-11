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ПАСЕ призвала РФ сформировать делегацию и вернуться к оплате взносов в организацию

Новости » Политика    11.04.2019 - 01:13
ПАСЕ призвала РФ сформировать делегацию и вернуться к оплате взносов в организацию
Фото: ПАСЕ (flickr.com parliamentaryassembly)

Россия приостановила выплату взносов

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своем заседании 10 апреля приняла резолюцию, призывающую Россию сформировать делегацию в ПАСЕ и вернуться к оплате взносов в бюджет организации.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниеля Хольтгена.

Так, в организации призывают Россию к активному диалогу.

"Парламентская Ассамблея Совета Европы только что приняла резолюцию и рекомендацию, призывающую Россию  назначить делегацию в Ассамблею и возобновить обязательную уплату ее взноса в бюджет Организации", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы". Изначально резолюция должна была снять санкционное давление с РФ.

Сообщается, что в 2017 году в ответ на сложившуюся ситуацию российское правительство приостановило выплаты взноса в бюджет организации, что привело к бюджетному кризису организации, который угрожает основным направлениям деятельности СЕ.

РБК-Украина писало, что Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась менять процедуру применения санкцийВ частности, в ПАСЕ изменили текст срочного доклада, который должен был обеспечить снятие санкций и возвращение делегации РФ к работе в ассамблее. 

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