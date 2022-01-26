ПАСЕ признала полномочия российской делегации. Их оспаривала Украина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram члена украинской делегации Алексея Гончаренко.

"Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые мы оспаривали. "За" - 97, "против" - 41", - отметил нардеп.

Напомним, на этой неделе во время открытия зимней сессии ПАСЕ украинская делегация и страны неформальной группы Baltic plus (Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша) оспорили полномочия России в ПАСЕ. Окончательное голосование должно было пройти сегодня, 26 января.

Также сообщалось, что новым главой ПАСЕ избрали нидерландского сенатора Тини Кокса, который ранее последовательно поддерживал возвращение полномочий для российской делегации и выступал за ее участие в сессиях ПАСЕ.