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ПАСЕ признала полномочия российской делегации. Их оспаривала Украина

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Страсбург, Среда 26 января 2022 19:03
ПАСЕ признала полномочия российской делегации. Их оспаривала Украина Фото: Парламентская ассамблея Совета Европы (commons wikimedia org User Boston)
Автор: Юлия Бойко

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. Украинская делегация пыталась их оспорить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram члена украинской делегации Алексея Гончаренко.

"Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые мы оспаривали. "За" - 97, "против" - 41", - отметил нардеп.

Напомним, на этой неделе во время открытия зимней сессии ПАСЕ украинская делегация и страны неформальной группы Baltic plus (Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша) оспорили полномочия России в ПАСЕ. Окончательное голосование должно было пройти сегодня, 26 января.

Также сообщалось, что новым главой ПАСЕ избрали нидерландского сенатора Тини Кокса, который ранее последовательно поддерживал возвращение полномочий для российской делегации и выступал за ее участие в сессиях ПАСЕ.

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ПАСЕ Российская Федерация Украина
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