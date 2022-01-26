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ПАРЄ визнала повноваження російської делегації. Їх оскаржувала Україна

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Страсбург, Середа 26 січня 2022 19:03
ПАРЄ визнала повноваження російської делегації. Їх оскаржувала Україна Фото: Парламентська асамблея Ради Європи (commons wikimedia org User Boston)
Автор: Юлія Бойко

Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження російської делегації. Українська делегація намагалася їх оскаржити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram члена української делегації Олексія Гончаренка.

"Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які ми оскаржували. "За" - 97, "проти" - 41", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, цього тижня під час відкриття зимової сесії ПАРЄ українська делегація і країни неформальної групи Baltic plus (Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Польща) оскаржили повноваження Росії в ПАРЄ. Остаточне голосування мало пройти сьогодні, 26 січня.

Також повідомлялося, що новим главою ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса, який раніше послідовно підтримував повернення повноважень для російської делегації та виступав за її участь у сесіях ПАРЄ.

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