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ПАСЕ поддержала создание органа ЕС по ситуации в Беларуси

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Страсбург, Четверг 30 сентября 2021 19:45
ПАСЕ поддержала создание органа ЕС по ситуации в Беларуси Фото: ПАСЕ поддержала резолюцию по Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала срочную резолюцию по ситуации в Беларуси. Резолюция включает предложение создать в ЕС постоянный орган, который бы следил за ситуацией с правами человека в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Как проголосовали депутаты ПАСЕ:

  • 58 проголосовали "За";
  • 15 проголосовали "Против";
  • 8 воздержались.

Эта срочная резолюция была принята с учетом миграционного кризиса на границах Литвы, Польши и Латвии с Беларусью. Режим Александра Лукашенко искусственно создает наплыв нелегальных мигрантов из ближневосточных стран.

В своей резолюции ПАСЕ призывает белорусский режим прекратить использование мигрантов в собственных целях, нести полную ответственность за граждан третьих стран, находящихся на территории Беларуси, а также сотрудничать с Литвой, Латвией, Польшей и Евросоюзом по решению миграционного кризиса.

В то же время ПАСЕ призывает Евросоюз предоставить срочную финансовую и техническую помощь для защиты мигрантов и беженцев, а также создать эффективные механизмы поддержки Литвы, Латвии и Польши.

"Ассамблея предлагает создать в рамках Совета Европы постоянную группу или орган по ситуации с правами человека в Беларуси, одной из задач которого будет мониторинг положения мигрантов, беженцев и соискателей убежища из Беларуси", - говорится в резолюции ПАСЕ.

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