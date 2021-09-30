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ПАРЄ підтримала створення органу ЄС щодо ситуації в Білорусі

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Страсбург, Четвер 30 вересня 2021 19:45
ПАРЄ підтримала створення органу ЄС щодо ситуації в Білорусі Фото: ПАРЄ підтримала резолюцію щодо Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала термінову резолюцію щодо ситуації в Білорусі. Резолюція включає пропозицію створити в ЄС постійний орган, який би слідкував за ситуацією з правами людини в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПАРЄ.

Як проголосували депутати ПАРЄ:

  • 58 проголосували "За";
  • 15 проголосували "Проти";
  • 8 утрималися.

Ця термінова резолюція була ухвалена з огляду на міграційну кризу на кордонах Литви, Польщі та Латвії з Білоруссю. Режим Олександра Лукашенка штучно створює наплив нелегальних мігрантів з близькосхідних країн.

У своїй резолюції ПАРЄ закликає білоруський режим припинити використання мігрантів у власних цілях, нести повну відповідальність за громадян третіх країн, які перебувають на території Білорусі, а також співпрацювати з Литвою, Латвією, Польщею та Євросоюзом щодо вирішення міграційної кризи.

Водночас ПАРЄ закликає Євросоюз надати термінову фінансову та технічну допомогу для захисту мігрантів та біженців, а також створити ефективні механізми підтримки Литви, Латвії та Польщі.

"Асамблея пропонує створити в рамках Ради Європи постійну групу чи орган щодо ситуації з правами людини в Білорусі, одним із завдань якого буде моніторинг стану мігрантів, біженців і шукачів притулку з Білорусі", - йдеться у резолюції ПАРЄ.

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