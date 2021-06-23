ПАСЕ осудила оккупацию Крыма и приняла резолюцию по защите крымских татар, - Умеров

По его словам, это важный шаг на пути деоккупации и реинтеграции полуострова.

"Ситуация с нарушениями прав человека в Крыму с каждым днем ухудшается. Только в первом квартале года "правоохранители" в Крыму задержали почти полторы сотни человек, большинство из них - это крымские татары. Оккупационные власти провели за первые три месяца 2021 года более 20 незаконных обысков в домах крымских татар. Более 100 граждан Украины остаются незаконно заключенными, подавляющее большинство из них - это крымские татары", - сказал Умеров.

В резолюции парламентарии призывают РФ освободить всех незаконно задержанных или лишенных свободы граждан Украины.

ПАСЕ заявила о необходимости остановить применение российского законодательства в Крыму, которое противоречит международному праву. Также депутаты призвали немедленно расследовать в рамках Европейской конвенции по правам человека убийства, похищения, принуждение или пытки граждан Украины.

Текст резолюции по защите прав крымских татар одобрили 73 участников саммита в Страсбурге.

Этим документом парламентарии также осуждают многочисленные нарушения прав людей, преследования по политическим мотивам, притеснения языка и культуры крымскотатарского и украинского народов. В резолюции говорится о необходимости отмены запрета на работу крымскотатарских СМИ и обеспечения доступа к преподаванию крымскотатарского языка.

"Уже восьмой год Россия целенаправленно создает образ, что крымские татары - чужие. Говорить и изучать крымскотатарский язык, создавать национальные медиа или праздновать публично национальные праздники - запрещено. Например, несколько дней назад политзаключенного Сервета Газиева вывели из зала суда только за то, что он говорил на крымскотатарском языке. А все крымскотатарские независимые медиа вынужденно покинули полуостров из-за притеснений", - сказал Умеров.

Парламентарий напомнил, что уже восьмой год главный представительный орган крымских татар - Меджлис - признан оккупационными "властями" экстремистской организацией, а его деятельность - запрещена.

Депутаты ПАСЕ призвали отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также гарантировать полное уважение к свободе объединения и право на мирные собрания крымских татар.

"Одобрение этой резолюции важно в борьбе с гибридной агрессией РФ. Надо понимать, что резолюции ПАСЕ хоть и имеют рекомендательный характер, но иногда используются Европейским судом по правам человека в своей практике. Это важно в дальнейшем, чтобы привлечь Россию к ответственности за свои агрессивные действия против человечности и международного права", - уверен Рустем Умеров.