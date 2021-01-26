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ПАСЕ напомнила России об ответственности за нарушение прав на Донбассе и в Крыму

Автор: Дмитрий Левицкий

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила инициированную Украиной поправку к резолюции о выполнении решений Европейского суда по правам человека. Эта поправка напоминает России об ответственности за нарушение прав человека на Донбассе и в Крыму.

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Об этом сообщило агентство "Укринформ".

В документе также говорится о том, что РФ имеет большие структурные проблемы, которые привели к неисполнению решений ЕСПЧ. Часть неисполненных решений касается нарушений прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Однако, кроме России, многие решения ЕСПЧ не выполняют Украина, Турция, Румыния, Венгрия, Италия, Греция, Молдова, Болгария и Азербайджан.

"Это может быть вызвано глубокими проблемами, в частности, устойчивым предвзятым отношением к некоторым группам населения, неадекватным управлением на национальном уровне, отсутствием достаточных ресурсов или политической воли или даже несогласием с решениями ЕСПЧ", - пояснили в ПАСЕ.

Напомним, недавно в ООН констатировали, что ситуация с правами человека в оккупированном Крыму ухудшилась. От нарушения прав человека больше всего страдают крымские татары и украинцы.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбассКрымЕСПЧправа человека