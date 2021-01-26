ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ПАРЄ нагадала Росії про відповідальність за порушення прав на Донбасі та в Криму

Автор: Дмитро Левицький

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) схвалила ініційовану Україною поправку до резолюції про виконання рішень Європейського суду з прав людини. Ця поправка нагадує Росії про відповідальність за порушення прав людини на Донбасі та в Криму.

Популярні новини

Про це повідомило агентство "Укрінформ".

У документі також йдеться про те, що РФ має великі структурні проблеми, які призвели до невиконання рішень ЄСПЛ. Частина невиконаних рішень стосується порушень прав людини в окупованому Криму та на Донбасі.

Однак, крім Росії, багато рішень ЄСПЛ не виконують Україна, Туреччина, Румунія, Угорщина, Італія, Греція, Молдова, Болгарія та Азербайджан.

"Це може бути спричинене глибокими проблемами, зокрема, стійким упередженим ставленням до деяких груп населення, неадекватним управлінням на національному рівні, браком достатніх ресурсів чи політичної волі або навіть незгодою з рішеннями ЄСПЛ", - пояснили в ПАРЄ.

Нагадаємо, нещодавно в ООН констатували, що ситуація з правами людини в окупованому Криму погіршилася. Від порушення прав людини найбільше потерпають кримські татари та українці.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяДонбасКримЕСПЧправа человека