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Интервью

У ПАСЕ есть лишь политические инструменты давления на власть РФ, - докладчик ассамблеи по Украине

НовостиПолитика    30.05.2018 - 13:28
Фото: Эгидиус Варейкис (twitter.com vareikisruonis)
Фото: Эгидиус Варейкис (twitter.com vareikisruonis)

По его словам, в Совете Европы есть не совсем демократические страны, которые проталкивают там свои интересы

У Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) есть только политические инструменты давления на власть Российской Федерации. Об этом в интервью изданию Deutsche Welle сообщил депутат ассамблеи, докладчик по Украине Эгидиус Варейкис.

"Наши инструменты давления - только политические. У ПАСЕ нет военной или полицейской силы для того, чтобы освобождать людей. Совет Европы по определению, хотя и не в реальности, является клубом джентльменов. В нем люди пытаются договориться о том, что соблюдение прав человека и их улучшение - выгодно для всех. Но, к сожалению, сегодня так выходит, что в СЕ есть страны не совсем демократические, которые просто проталкивают там свои интересы", - сказал он, отвечая на вопрос, как ПАСЕ может повлиять на российскую власть, чтобы заставить ее освободить украинских политзаключенных.

Депутат ПАСЕ отметил, что сейчас в распоряжении ассамблеи единственным инструментом воздействия на ситуацию по освобождению украинских политических заключенных являются заявления.

"Мы - это клуб джентльменов, и можем только попросить другого джентльмена, чтобы он выполнял свои обязательства. Если он отходит от выполнения обязательств, мы делаем заявление. Это наша миссия, других рычагов Совет Европы не имеет. Она может сказать, что правильно, а что нет, а национальные правительства должны к этому прислушаться", - подчеркнул Варейкис.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать Российской Федерации 23 россиян для освобождения украинских политзаключенных.

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Теги публикации: ПАСЕ, Российская Федерация, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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