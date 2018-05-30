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У ПАРЄ є лише політичні інструменти тиску на владу РФ, - доповідач асамблеї щодо України

НовиниПолітика    30.05.2018 - 13:28
Фото: Егідіус Варейкіс (twitter.com vareikisruonis)
Фото: Егідіус Варейкіс (twitter.com vareikisruonis)

За його словами, у Раді Європи наразі є не зовсім демократичні країни, які проштовхують там свої інтереси

У Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) є лише політичні інструменти тиску на владу Російської Федерації. Про це в інтерв'ю виданню Deutsche Welle повідомив депутат асамблеї, доповідач щодо України Егідіус Варейкіс.

"Наші інструменти тиску - лише політичні. ПАРЄ не має воєнної чи поліцейської сили для того, щоб звільняти людей. Рада Європи за визначенням, хоча й не в реальності, є клубом джентльменів. У ньому люди намагаються домовитися про те, що дотримання прав людини і їхнє поліпшення - вигідно для всіх. Але, на жаль, на сьогодні так виходить, що в РЄ є країни не зовсім демократичні, які просто проштовхують там свої інтереси", - сказав він, відповідаючи на питання, як  ПАРЄ може вплинути на російську владу, щоб змусити її звільнити українських політв'язнів.

Депутат ПАРЄ наголосив, що наразі у розпорядженні асамблеї єдиним інструментом впливу на ситуацію зі звільнення українських політичних в’язнів є заяви.

"Ми - це клуб джентльменів, і можемо лише попросити іншого джентльмена, щоб він виконував свої зобов'язання. Якщо він відходить від виконання зобов'язань, ми робимо заяву. Це наша місія, інших важелів Рада Європи не має. Вона може сказати,  що правильно, а що ні, а національні уряди повинні до цього дослухатися", - підкреслив Варейкіс.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради, представник України в гуманітарній підгрупі в Мінську Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати Російській Федерації 23 росіян для звільнення українських політв'язнів.

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Теги публікації: ПАРЄ, Російська Федерація, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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