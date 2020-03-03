В ПАСЕ хотят организовать визит комиссара по правам человека в аннексированный Крым

Руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАРЄ) намерено организовать визит комиссара по правам человека Совета Европы Дуни Миятович в аннексированный Россией Крым. Об этом сообщил президент ПАСЕ Рик Дамс, передает DW.

Дамс не озвучил никаких сроков или условий предполагаемого визита Миятович в Крым.

"Я надеюсь, что мы найдем решение по этому поводу. Но сделать это будет очень нелегко из-за всем известных причин", - рассказал Дамс.

Он объяснил, что как президент ПАСЕ пытается приобщить к поискам приемлемого решения дипломатов, сообщив, что "встречался и с российской, и с украинской делегациями в ассамблее.

"Я считаю, что это будет более чем нормально, когда комиссар по правам человека будет иметь возможность посетить географическую точку на карте в пределах границ 47 стран-членов СЕ для того, чтобы хотя бы разобраться, что происходит там с правами человека", - заявил Рик Дамс.

При этом он подчеркнул, что "Крым - не единственная точка на территории стран-членов СЕ, которая требует внимания и куда физически трудно попасть".

Ранее сообщалось, что регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешил работать российским делегатам, которые голосовали за аннексию Крыма.