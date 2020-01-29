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В ПАСЕ разрешили работать голосовавшим за аннексию Крыма делегатам РФ

Новости » Политика     29.01.2020 - 17:41
В ПАСЕ разрешили работать голосовавшим за аннексию Крыма делегатам РФ
Фото: Парламентская ассамблея Совета Европы (assembly.coe.int)

Комитет ПАСЕ отклонил большую часть антироссийских правок  

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешил работать российским делегатам, которые голосовали за аннексию Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Сообщается, что комитет рассмотрел обжалование полномочий российской делегации на основании того, что некоторые делегаты из РФ были избраны на нелегальной основе в оккупированном Крыму, а также вхождения части российских делегатов в санкционные списки ЕС. В итоге комитет пришел к выводу, что их полномочия должны быть ратифицированы.

Также сообщается, что отдельное обжалование полномочий российской делегации по существенным причинам сегодня обсудят в ПАСЕ. В частности, будет обсуждаться принятие резолюции, в которой описывается процесс запуска нового трехстороннего механизма реагирования на нарушения уставных обязательств членов Совета Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации.

Тогда же российская сторона заявила, что покинет ПАСЕ, если ограничат ее полномочия. Полномочия были оспорены по инициативе Украины и ее партнеров в Совете Европы.

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