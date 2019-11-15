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В ПАСЕ хотят изменить механизм введения санкций против национальных делегаций

Новости » Политика     15.11.2019 - 11:51
В ПАСЕ хотят изменить механизм введения санкций против национальных делегаций
Фото: ПАСЕ (coe.int)

ПАСЕ может усложнить введение санкций против национальных делегаций

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) планирует изменить принцип голосования за санкции против стран-членов Совета Европы (СЕ), нарушившие уставные обязательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что комитет ПАСЕ по политическим вопросам и демократии проголосовал за подготовку соответствующей резолюции. В Ассамблее считают, что резолюция позволит гармонизировать деятельность органов СЕ. В частности, изменение принципов голосования может затруднить введение санкций против национальных делегаций. Резолюцию планируют вынести на рассмотрение в ПАСЕ в январе 2020 года.

На данный момент в ПАСЕ решение о введении санкций против делегаций принимают простым большинством. Для принятия важных решений в Комитете министров СЕ для принятия решения необходима поддержка в две трети голосов.

Украинская делегация не принимала участия в голосовании, так как Верховная рада официально не представила список делегации в знак протеста против возвращения делегации Российской Федерации в ПАСЕ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинская делегация может вернуться в ПАСЕ в 2020 году. По словам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, в январе Украине следует вернуться к работе в этом органе.

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