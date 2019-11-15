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У ПАРЄ хочуть змінити механізм запровадження санкцій проти національних делегацій

Новини » Політика     15.11.2019 - 11:51
У ПАРЄ хочуть змінити механізм запровадження санкцій проти національних делегацій
Фото: ПАРЄ (coe.int)

ПАРЄ може ускладнити введення санкцій проти національних делегацій

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) планує змінити принцип голосування за санкції проти країн-членів Ради Європи (РЄ), які порушили статутні зобов'язання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що комітет ПАРЄ з політичних питань і демократії проголосував за підготовку відповідної резолюції. В Асамблеї вважають, що резолюція дозволить гармонізувати діяльність органів РЄ. Зокрема, зміна принципів голосування може утруднити введення санкцій проти національних делегацій. Резолюцію планують винести на розгляд ПАРЄ в січні 2020 року.

На даний момент в ПАРЄ рішення про введення санкцій проти делегацій приймають простою більшістю. Для прийняття важливих рішень у Комітеті міністрів РЄ для прийняття рішення необхідна підтримка у дві третини голосів.

Українська делегація не брала участі в голосуванні, так як Верховна рада офіційно не оприлюднила список делегації на знак протесту проти повернення делегації Російської Федерації у ПАРЄ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українська делегація може повернутися в ПАРЄ в 2020 році. За словами віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, в січні Україні слід повернутися до роботи в цьому органі.

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