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Пасажирка в аеропорту "Шереметьєво" в Москві на борт літака пронесла бомбу, - ЗМІ

Росія, Неділя 24 березня 2024 14:08
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Пасажирка в аеропорту "Шереметьєво" в Москві на борт літака пронесла бомбу, - ЗМІ Фото: аеропорт "Шереметьєво" у Москві (ілюстрація/wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

У російському аеропорту "Шереметьєво" (Москва) пасажирка заявила, що у її портфелі бомба. Про це стало відомо, коли вона вже зайшла на борт літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 112.

"В аеропорту "Шереметьєво" пасажирка заявила, що в її рюкзаку бомба", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, жінка ледве піднялася на борт літака, що вилітає до Єревану, як одразу розповіла бортпровідникам, що в її ручній поклажі бомба.

"Рейс затримали. Наразі на місці працюють екстрені служби", - констатує 112.

Пасажирка в аеропорту &quot;Шереметьєво&quot; в Москві на борт літака пронесла бомбу, - ЗМІ

Фото літака в аеропорту "Шереметьєво", в якому пасажирка повідомила, що у неї у рюкзаку бомба (t.me/ENews112)

Теракт у "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї

Увечері, 22 березня, в місті Красногорську в Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків влаштували стрілянину в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол", де саме проходив концерт гурту "Пікнік". Того ж вечора колишній президент Росії Дмитро Медведєв у своєму Telegram натякнув, що до теракту може бути причетна українська сторона.

Раніше низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію. У ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.

23 березня Путін вперше прокоментував теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол". Він повторив вкид про те, що нібито підозрювані у вчиненні теракту хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

У свою чергу, президент Володимир Зеленський різко відреагував на спроби російської сторони, зокрема диктатора Володимира Путіна, перекласти відповідальність за вчорашній теракт у ТЦ "Крокус Сіті Холл" на Україну.

За даними росіян на 24 березня, кількість постраждалих через теракт досягла 154 осіб.

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