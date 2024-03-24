Пассажирка в аэропорту "Шереметьево" в Москве на борт самолета пронесла бомбу, - СМИ
В российском аэропорту "Шереметьево" (Москва) пассажирка заявила, что в ее портфеле бомба. Об этом стало известно, когда она уже вошла на борт самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112, Telegram-канал Shot.
"В аэропорту "Шереметьево" пассажирка заявила, что в её рюкзаке бомба", - говорится в сообщении 112.
По данным Telegram-канала, женщина едва поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, как тут же рассказала бортпроводникам, что в ее ручной клади бомба.
"Рейс задержали. Сейчас на месте работают экстренные службы", - констатирует 112.
Как отмечает Shot, часть пассажиров напугана, говорят, что пассажирка кричит и ведет себя неадекватно. На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.
Изначально "Boeing 737-800" должен был вылететь в 14:30. Пока отправление отложили на час.
Фото самолета в аэропорту "Шереметьево", в котором пассажирка сообщила, что у нее в рюкзаке бомба (t.me/ENews112)
Теракт в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье
Вечером, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл", где как раз проходил концерт группы "Пикник". Тем же вечером бывший президент РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram намекнул, что к теракту может быть причастна украинская сторона.
Ранее ряд СМИ заявил о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию. В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.
23 марта Путин впервые прокомментировал теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Он повторил вброс о том, что якобы подозреваемые в совершении теракта хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".
В свою очередь, президент Владимир Зеленский резко отреагировал на попытки российской стороны, в частности, диктатора Владимира Путина, переложить ответственность за вчерашний теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" на Украину.
По данным россиян на 24 марта, число пострадавших из-за теракта достигло 154 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.