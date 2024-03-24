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Пассажирка в аэропорту "Шереметьево" в Москве на борт самолета пронесла бомбу, - СМИ

Россия, Воскресенье 24 марта 2024 14:08
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Пассажирка в аэропорту "Шереметьево" в Москве на борт самолета пронесла бомбу, - СМИ Фото: аэропорт "Шереметьево" в Москве (иллюстрация/wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В российском аэропорту "Шереметьево" (Москва) пассажирка заявила, что в ее портфеле бомба. Об этом стало известно, когда она уже вошла на борт самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112, Telegram-канал Shot.

"В аэропорту "Шереметьево" пассажирка заявила, что в её рюкзаке бомба", - говорится в сообщении 112.

По данным Telegram-канала, женщина едва поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, как тут же рассказала бортпроводникам, что в ее ручной клади бомба.

"Рейс задержали. Сейчас на месте работают экстренные службы", - констатирует 112.

Как отмечает Shot, часть пассажиров напугана, говорят, что пассажирка кричит и ведет себя неадекватно. На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

Изначально "Boeing 737-800" должен был вылететь в 14:30. Пока отправление отложили на час.

Пассажирка в аэропорту &quot;Шереметьево&quot; в Москве на борт самолета пронесла бомбу, - СМИ

Фото самолета в аэропорту "Шереметьево", в котором пассажирка сообщила, что у нее в рюкзаке бомба (t.me/ENews112)

Теракт в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье

Вечером, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл", где как раз проходил концерт группы "Пикник". Тем же вечером бывший президент РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram намекнул, что к теракту может быть причастна украинская сторона.

Ранее ряд СМИ заявил о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию. В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.

23 марта Путин впервые прокомментировал теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Он повторил вброс о том, что якобы подозреваемые в совершении теракта хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".

В свою очередь, президент Владимир Зеленский резко отреагировал на попытки российской стороны, в частности, диктатора Владимира Путина, переложить ответственность за вчерашний теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" на Украину.

По данным россиян на 24 марта, число пострадавших из-за теракта достигло 154 человек.

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