За пасажирів залізниці має платити держава, - експерт

Україна, Четвер 28 серпня 2025 12:48
За пасажирів залізниці має платити держава, - експерт Фото: експерт вважає, що пасажирські перевезення УЗ в Україні мають бути оплачені державою (facebook com Ministry for restoration)
Автор: Юлія Бойко

Пряме бюджетне фінансування пасажирських перевезень є найефективнішою моделлю державної підтримки залізничної галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву доктора технічних наук, професора Андрія Прохорченка в блозі на ЦТС.

"В умовах широкомасштабної війни держава вже забезпечує фінансування збитків пасажирського сегменту "Укрзалізниці". Це нормальна міжнародна практика, адже залізниця виконує важливу соціальну функцію", - йдеться у колонці експерта.

На його думку, практика перекладання тягаря пасажирських витрат на прибуткові вантажні перевезення є застарілою. Світовий досвід демонструє, що прозорі державні дотації дозволяють підвищити якість обслуговування, зберегти тарифну доступність і забезпечити сталу мобільність громадян.

Прохорченко підкреслив, що у ЄС та США функціонують механізми контрактів на суспільно важливі перевезення (PSO), які дозволяють компенсувати витрати перевізників, не порушуючи конкурентне середовище.

Нагадаємо, українська залізниця системно збиткує через пасажирські перевезення. В цьому році держава взяла деякі забов'язання перед "Укрзалізницею". Експерти очікують аналогічного рішення і на 2026 рік.

Водночас "Укрзалізниця" відзвітувала про рекордні показники вантажоперевезень у травні та червні 2025 року - 16,3 млн тонн і 16,2 млн тонн відповідно. Це найвищі місячні обсяги з початку повномасштабної війни.

