За пасажирів залізниці має платити держава, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву доктора технічних наук, професора Андрія Прохорченка в блозі на ЦТС.

"В умовах широкомасштабної війни держава вже забезпечує фінансування збитків пасажирського сегменту "Укрзалізниці". Це нормальна міжнародна практика, адже залізниця виконує важливу соціальну функцію", - йдеться у колонці експерта.

На його думку, практика перекладання тягаря пасажирських витрат на прибуткові вантажні перевезення є застарілою. Світовий досвід демонструє, що прозорі державні дотації дозволяють підвищити якість обслуговування, зберегти тарифну доступність і забезпечити сталу мобільність громадян.

Прохорченко підкреслив, що у ЄС та США функціонують механізми контрактів на суспільно важливі перевезення (PSO), які дозволяють компенсувати витрати перевізників, не порушуючи конкурентне середовище.