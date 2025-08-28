За пассажиров железной дороги должно платить государство, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление доктора технических наук, профессора Андрея Прохорченко в блоге на ЦТС.

Прохорченко подчеркнул, что в ЕС и США функционируют механизмы контрактов на общественно важные перевозки (PSO), которые позволяют компенсировать расходы перевозчиков, не нарушая конкурентную среду.

По его мнению, практика перекладывания бремени пассажирских расходов на прибыльные грузовые перевозки является устаревшей. Мировой опыт демонстрирует, что прозрачные государственные дотации позволяют повысить качество обслуживания, сохранить тарифную доступность и обеспечить устойчивую мобильность граждан.

"В условиях широкомасштабной войны государство уже обеспечивает финансирование убытков пассажирского сегмента "Укрзализныци". Это нормальная международная практика, ведь железная дорога выполняет важную социальную функцию", - говорится в колонке эксперта.

Напомним, украинская железная дорога системно убыточна из-за пассажирских перевозок. В этом году государство взяло некоторые обязательства перед "Укрзализныцей". Эксперты ожидают аналогичного решения и на 2026 год.

В то же время "Укрзализныця" отчиталась о рекордных показателях грузоперевозок в мае и июне 2025 года - 16,3 млн тонн и 16,2 млн тонн соответственно. Это самые высокие месячные объемы с начала полномасштабной войны.