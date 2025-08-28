ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

За пассажиров железной дороги должно платить государство, - эксперт

Украина, Четверг 28 августа 2025 12:48
UA EN RU
За пассажиров железной дороги должно платить государство, - эксперт Фото: эксперт считает, что пассажирские перевозки УЗ в Украине должны быть оплачены государством (facebook com Ministry for restoration)
Автор: Юлия Бойко

Прямое бюджетное финансирование пассажирских перевозок является наиболее эффективной моделью государственной поддержки железнодорожной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление доктора технических наук, профессора Андрея Прохорченко в блоге на ЦТС.

"В условиях широкомасштабной войны государство уже обеспечивает финансирование убытков пассажирского сегмента "Укрзализныци". Это нормальная международная практика, ведь железная дорога выполняет важную социальную функцию", - говорится в колонке эксперта.

По его мнению, практика перекладывания бремени пассажирских расходов на прибыльные грузовые перевозки является устаревшей. Мировой опыт демонстрирует, что прозрачные государственные дотации позволяют повысить качество обслуживания, сохранить тарифную доступность и обеспечить устойчивую мобильность граждан.

Прохорченко подчеркнул, что в ЕС и США функционируют механизмы контрактов на общественно важные перевозки (PSO), которые позволяют компенсировать расходы перевозчиков, не нарушая конкурентную среду.

Напомним, украинская железная дорога системно убыточна из-за пассажирских перевозок. В этом году государство взяло некоторые обязательства перед "Укрзализныцей". Эксперты ожидают аналогичного решения и на 2026 год.

В то же время "Укрзализныця" отчиталась о рекордных показателях грузоперевозок в мае и июне 2025 года - 16,3 млн тонн и 16,2 млн тонн соответственно. Это самые высокие месячные объемы с начала полномасштабной войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы