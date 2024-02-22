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Пасажири можуть пересісти. В УЗ зробили заяву через протести поляків на кордоні з Україною

Ілюстративне фото: УЗ зробили заяву через протести поляків на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Пасажири, які не встигнуть на свій потяг через перекриття трас у Польщі, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначили у компанії, до них звертається все більше пасажирів, які автівками та автобусами прямують до поїздів з Польщі до України. Через протести у Польщі через перекриття трас польськими активістами вони не можуть вчасно дістатись вокзалів.

Саме тому було вирішено, що впродовж пасажири доби можуть сісти на інший поїзд "Укрзалізниці" з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.

Така опція доступна для наступних поїздів:

  • №768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
  • №32 Перемишль - Запоріжжя;
  • №52 Перемишль - Київ;
  • №716 Перемишль - Київ;
  • №706 Перемишль - Київ;
  • №90 Перемишль - Київ;
  • №94 Хелм - Харків;
  • №24 Хелм - Київ;
  • №20 Хелм - Київ;
  • №120 Хелм - Дніпро.


Водночас "Укрзалізниця" не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.

Ситуація на кордоні України та Польщі

З листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Вже у січні кордон вдалось розблокувати після підписання між перевізниками й польським урядом угоди.

У лютому протести на кордоні знову відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Вчора, 21 лютого, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єр-міністру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Туск, своєю чергою, анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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