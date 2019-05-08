У Парубия прокомментировали информацию о деле НАБУ против спикера

Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Пресс-секретарь председателя ВР утверждает, что открытое НАБУ дело не касается Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело по заявлению бывшего работника аппарата Верховной рады, которое никоим образом не касается председателя ВР Андрея Парубия. Об этом заявил пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Ковалев добавил, что Парубий в среду, 8 мая, сам инициировал встречу с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Вчера в средствах массовой информации была распространена информация, что якобы Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство против председателя ВР Андрея Парубия. Председатель Верховной Рады сегодня безотлагательно инициировал проведение допроса по этому уголовному производству и прибыл на встречу к прокурору САП, который ведет это дело", - рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что в заявлении, по которому возбуждено дело, речь идет про 2002 год, когда нынешний спикер не имел отношения к должности председателя ВР.

"Уволенный работник Аппарата Верховной Рады в своем заявлении утверждает, что подразделение Аппарата ВРУ, которое было образовано в 2002 году, создавалось незаконно. Подчеркну - речь идет про 2002 год. Андрей Парубий не имеет отношения к созданию никаких подразделений Верховной Рады Украины, в частности и в 2002 году", - сообщил Ковалев.

Он назвал информацию об открытии дела НАБУ против Парубия "типичным примером информационной атаки" и "информационным фейком".

Напомним, 7 мая в пресс-службе НАБУ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия за возможную растрату средств.