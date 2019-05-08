У Парубія прокоментували інформацію про справу НАБУ проти спікера

Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Речник голови ВР стверджує, що порушена НАБУ справа не стосується Парубія

Національне антикорупційне бюро України порушило справу за заявою колишнього працівника апарату Верховної ради, яка жодним чином не стосується голови ВР Андрія Парубія. Про це заявив прес-секретар спікера Андрій Ковальов, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Ковальов додав, що Парубій у середу, 8 травня, сам ініціював зустріч із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Учора у засобах масової інформації була поширена інформація, що нібито Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження проти голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Голова Верховної Ради сьогодні невідкладно ініціював проведення допиту з цього кримінального провадження і прибув на зустріч до прокурора САП, який веде цю справу", - розповів прес-секретар.

Він додав, що у заяві, за якою порушена справа, йдеться про 2002 рік, коли нинішній спікер ще не мав відношення посади голови ВР.

"Звільнений працівник Апарату Верховної Ради у своїй заяві стверджує, що підрозділ Апарату ВРУ, який був утворений у 2002 році, створювався незаконно. Підкреслю - йдеться про 2002 рік. Андрій Парубій немає відношення до створення жодних підрозділів Верховної Ради України, зокрема і у 2002 році", - повідомив Ковальов.

Він назвав інформацію про відкриття справи НАБУ проти Парубія "типовим прикладом інформаційної атаки" та "інформаційним фейком".

Нагадаємо, 7 травня у прес-службі НАБУ повідомили, що Національне антикорупційне бюро України відкрило справу проти спікера Верховної ради Андрія Парубія за можливу розтрату коштів.