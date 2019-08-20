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Кличко, Парубия и Луценко вызовут на допрос по делу Майдана

Новости » Политика    20.08.2019 - 15:14
Кличко, Парубия и Луценко вызовут на допрос по делу Майдана
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Также суд разрешил допросить областные подразделения экс-Беркута

Суд, который рассматривает дело по расстрелам на Институтской 20 февраля 2014 года, удовлетворил ходатайство адвокатов бывших "беркутовцев" о допросе свидетелей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, суд разрешил провести допрос днепропетровского "Беркута", руководящий состав милиции по состоянию на 20 февраля, а также всех публичных лиц, о которых ходатайствовали адвокаты. Среди них - мэр Киева Виталий Кличко, генеральный прокурор Юрий Луценко, депутат Геннадий Москаль, который был руководителем следственной комиссии Верховной рады, спикер Рады Андрей Парубий, депутат Сергей Пашинский, бывший народный депутат, сейчас посол Украины в Канаде, Андрей Шевченко, заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, глава МИД при Януковиче Леонид Кожара, министр юстиции при Януковиче Елена Лукаш, а также легендированные свидетели.

Кроме того, суд дал разрешение на допрос 15 человек на выбор защиты из 38 правоохранителей (бывших и действующих, которые находились на месте событий с 18 по 20 февраля) и руководителей николаевского, одесского и черниговского подразделений "Беркута", которых хотели допросить адвокаты. Также суд разрешил допросить работников, обслуживающих спецтранспорт.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Святошинский районный суд города Киева отпустил бывшего сотрудника "Беркута" Сергея Тамтуру, обвиняемого в расстреле участников Евромайдана, под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, в Святошинском районном суде по делу пятерых бывших беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского 16 июля допросили трех свидетелей. На заседание прибыли около 13 человек в поддержку обвиняемых.

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