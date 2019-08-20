Кличка, Парубія і Луценка викличуть на допит у справі Майдану

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Також суд дозволив допитати обласні підрозділи екс-Беркуту

Суд, який розглядає справу по розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року, задовольнив клопотання адвокатів колишніх "беркутівців" про допит свідків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється, суд дозволив провести допит дніпропетровського "Беркута", керівний склад міліції станом на 20 лютого, а також усіх публічних осіб, про яких клопотали адвокати. Серед них - мер Києва Віталій Кличко, генеральний прокурор Юрій Луценко, депутат Геннадій Москаль, який був керівником слідчої комісії Верховної ради, спікер Ради Андрій Парубій, депутат Сергій Пашинський, колишній народний депутат, зараз посол України в Канаді, Андрій Шевченко, заступник глави адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов, голова МЗС за Януковича Леонід Кожара, міністр юстиції за Януковича Олена Лукаш, а також легендовані свідки.

Крім того, суд дав дозвіл на допит 15 осіб на вибір захисту з 38 правоохоронців (колишніх і діючих, які перебували на місці подій з 18 по 20 лютого) і керівників миколаївської, одеської та чернігівської підрозділів "Беркуту", яких хотіли допитати адвокати. Також суд дозволив допитати працівників, обслуговуючих спецтранспорт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Святошинський районний суд міста Києва відпустив колишнього співробітника "Беркута" Сергія Тамтуру, обвинуваченого в розстрілі учасників Евромайдана, цілодобовий під домашній арешт.

Крім того, у Святошинському районному суді по справі п'ятьох колишніх беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури і Олега Янішевського 16 липня допитали трьох свідків. На засідання прибули близько 13 осіб на підтримку обвинувачених.