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Парубий задекларировал недвижимость и более полутора миллиона наличными

Новости » Политика    01.04.2019 - 09:59
Парубий задекларировал недвижимость и более полутора миллиона наличными
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий хранит наличными более полутора миллионов гривен

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий за 2018 год задекларировал недвижимость во Львове, а также миллионы наличными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его декларацию на сайте НАПК.

Согласно декларации Парубия, он с супругой владеет двумя квартирами во Львове, а также домом и земельным участком в Урыче Львовской области. В Киеве он проживает в отельном номере, ездит на легковом автомобиле Peugeot 508. Он также задекларировал свою годовую зарплату в размере почти 500 тыс. гривен, зарплата его супруги составила немногим более 55 тыс. гривен. Еще почти 300 тыс. гривен он получил в качестве дохода от отчуждения движимого имущества.

Кроме того, Парубий указал в декларации, что хранит наличными 550 тыс. гривен и 42,2 тыс. долларов (около 1,15 млн гривен).  

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко задекларировал за прошлый год доход в размере 1,556 млрд гривен. В частности, он задекларировал 1,1 млрд гривен дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG, которому передал в управление компанию Roshen.

Ранее также стало известно, что НАПК начало полные проверки следующих 100 деклараций топ-чиновников.

 

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