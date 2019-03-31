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Аваков задекларировал миллионные доходы и несколько квартир

Новости » Общество    31.03.2019 - 08:48
Аваков задекларировал миллионные доходы и несколько квартир
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков за прошлый год показал более 12 млн гривен доходов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков за 2018 год задекларировал миллионные доходы и несколько квартир. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его декларацию на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В декларации за прошлый год Аваков указал более 12 млн гривен доходов. Из этой суммы 919 тыс. гривен составила заработная плата, еще 4,8 млн гривен он получил в виде дивидендов. Совокупная зарплата его супруги составила 4,6 млн гривен.

Кроме того, почти 2 млн гривен Аваков и несколько сотен тысяч долларов хранит на банковских счетах, а также имеет наличные сбережения в разных валютах мира. Он также задекларировал драгоценные металлы на 200 тыс. гривен, коллекцию произведений искусства и три квартиры в Харькове и Чугуеве. В Киеве министр проживает в отельном номере.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК начало полные проверки следующих 100 деклараций топ-чиновников. В частности, проверят декларации 25 судей, заместителей министров, руководителей ведомств и их заместителей, должностных лиц Фискальной службы, председателей ОГА, областных и городских советов.

 

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