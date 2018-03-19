Парубий рассказал, когда может быть принят законопроект об Антикоррупционном суде

Законопроект об Антикоррупционном суде (АКС) может быть принят непосредственно перед Пасхой или в неделю после Пасхи. Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов заявил председатель ВРУ Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Поправки в закон об Антикоррупционном суде были завершены только в прошлый четверг и я думаю, что комитет сможет безотлагательно их рассмотреть... Я надеюсь, мы сможем выйти на принятие закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу в неделю после Пасхи", - заявил Парубий.

По его словам, решение будет зависеть от того, насколько кропотливой будет работа комитета.

Напомним, 15 марта сообщалось, что послы стран "Большой семерки" попросили Верховную раду привлечь к работе над изменениями в законопроект об АКС экспертов Венецианской комиссии.