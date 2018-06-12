Він розповів про спільний лист, підписаний головами парламентів України, Молдови, Польщі, Литви, Латвії та Естонії до голів парламентів США та країн ЄС

Парубій закликав Британію протидіяти будівництву "Північного потоку-2".Про це повідомляє прес-служба Верхвоної ради України.

Так, голова Верховної ради (ВР) України Андрій Парубій, перебуваючи з офіційним візитом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії розповів голові Комітету у закордонних справах Палати громад парламенту Великої Британії Тому Тагенхатому про зарози будівництва газогону "Північний потік 2".

"Це додатковий важіль путінської Росії для дестабілізації ситуації у всьому вільному світі", - впевнений Парубій.

Голова ВР України також розповів про спільний лист, підписаний головами парламентів України, Молдови, Польщі, Литви, Латвії та Естонії до голів парламентів США та країн ЄС із проханням засудити будівництво "Північного потоку-2".

"27 червня у мене спільно з головами парламентів Грузії, Молдови та Литви заплановано зустріч з Головою Палати представників Конгресу США Полом Раяном та участь у конференції на тему протидії будівництву газогону "Північний потік 2". Закликаю і членів Парламенту Великої Британії заявити протест проти реалізації цього політичного проекту», - сказав голова Верховної Ради України.

Разом з тим, Парубій високо оцінив ініціативу Тома Тагенхата зі створення у Палаті громад Парламентської групи протидії російським гібридним загрозам та ініціював створення міжпарламентської групи протидії російським гібридним загрозам, насамперед, інформаційній дезінформації з боку Російської Федерації.

Також голова ВРУ наголосив на важливості посилення санкцій та міжнародного тиску з боку Великої Британії проти Російської Федерації, зокрема і з метою визволення українських громадян, яких путінський режим утримує в полоні.

Нагадаємо, раніше Парубій закликав німецьких парламентарів не допустити будівництва "Північного потоку-2".