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Пару правоохоронців-колаборантів з Донецької області будуть судити за держзраду

Фото: пара правоохоронців з Донецької області перейшла на бік окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Подружжя правоохоронців з Донецької області перейшло на бік Росії. Тепер їх очікує суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації Нікольського району Донецької області чоловік та дружина підтримали російських загарбників. Правоохоронці погодилися обійняти посади так званих "помічників прокурора Володарського району генеральної прокуратури ДНР".

Більше того, чоловік в інтерв'ю в одному з пропагандистських телеканалів публічно зневажав правоохоронну систему України. Він активно просував сепаратистські наративи і стверджував, що Україна повинна перестати існувати.

ДБР закінчило розслідування, а матеріали справи передані до суду. Подружжя обвинувачується у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 ККУ), а чоловік ще й у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Зрадникам загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Фото: колишні правоохоронці з Донецької області перейшли на бік окупантів (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, співробітнику ФСБ оголосили підозру за затримання та катування жителів Херсонської області.

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