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За пару годин дрон ЗСУ знищив два десятки окупантів на Донбасі (відео)

Фото: за пару годин дрон ЗСУ знищив 20 окупантів на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують нищити окупантів на фронті. Так, одразу 20 російських військових "замінусували" ЗСУ з дрона за пару годин на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Вдале полювання. За пару годин пілоти нічного дрона "Закатка" роти "Рарог" знищили понад 20 окупантів на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті та втрати РФ

В останні дні серйозно загострилася ситуація в районі Авдіївки, де, за даними на 13 жовтня, ЗСУ відбили 20 атак ворога за добу.

При цьому за словами спікера Таврійського напряму Олександра Штупуна, вже третій день поспіль спостерігається тенденція збільшення втрат у живій силі - понад 750 осіб за добу загальних втрат ворога.

Крім того, з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.

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