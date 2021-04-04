Партнерство Украины с НАТО является крайне важным в противостоянии с Россией, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что курс на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в украинской Конституции. Это нужно в противостоянии с российской агрессией.
По его словам, весной 2021 году Украина снова убеждается в безальтернативности выбора европейской и евроатлантической интеграции.
"В противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия России, которые являются серьезным вызовом для международного мира и стабильности, наше партнерство с НАТО является крайне важным", - заявил Таран.
За последний год Украина значительно продвинулась на пути обретения критериев членства в НАТО, отметил он.
Сейчас, по его словам, особенно актуальными и важными для Украины являются вопросы, касающиеся проблематики коллективной безопасности.
Министр отметил, что статус партнера НАТО с расширенными возможностями, в частности, открывает возможность расширенного участия в планировании и проведении учений Североатлантического альянса.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ВСУ стали настоящим щитом Европы.
Отметим, разведка сообщила, что Россия готова к эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины.