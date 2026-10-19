Партнери знову не попередили Україну про балістичний удар по Києву, - ЗМІ

"Знову не було раннього попередження про балістичну атаку на Київ", - передає журналіст слова співрозмовників.

Вранці в столиці оголосили червоний рівень небезпеки через ракетну загрозу. Повітряні сили попереджали про крилаті ракети з півночі Київщини, після чого в місті пролунали вибухи.

Ранні попередження про запуски балістики українські військові отримували від США. Вони дають кілька цінних хвилин, щоб люди встигли сховатися, а ППО - підготуватися.