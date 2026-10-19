Партнеры снова не предупредили Украину о баллистическом ударе по Киеву, - СМИ
Утром 19 октября Россия ударила по Киеву баллистикой и Украина снова не получила раннего предупреждения об атаке. Ранее такие сигналы поступали от США в рамках обмена разведданными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Алекса Рауфоглу в соцсети X, информацию ему подтвердили украинские источники.
"Снова не было раннего предупреждения о баллистической атаке на Киев", - передает журналист слова собеседников.
Утром в столице объявили красный уровень опасности из-за ракетной угрозы. Воздушные силы предупреждали о крылатых ракетах с севера Киевщины, после чего в городе раздались взрывы.
Ранние предупреждения о запусках баллистики украинские военные получали от США. Они дают несколько ценных минут, чтобы люди успели скрыться, а ПВО - подготовиться.
Две ночи подряд, 12 и 13 октября, баллистика улетела в Киев без предупреждений от партнеров, заявлял президент Владимир Зеленский. В Воздушных силах впоследствии уточнили, что сигнала не было перед первой волной атаки.
По данным The Washington Post, американская разведка предупредила посольство Украины, что обмен данными остановят, если Украина продолжит избивать по российским НПЗ. Несмотря на это Украина возобновила удары. Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что шаги Вашингтона выглядят как попытка склонить Украину к капитуляции.