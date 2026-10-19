Партнеры снова не предупредили Украину о баллистическом ударе по Киеву, - СМИ

Утром 19 октября Россия ударила по Киеву баллистикой и Украина снова не получила раннего предупреждения об атаке. Ранее такие сигналы поступали от США в рамках обмена разведданными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Алекса Рауфоглу в соцсети X, информацию ему подтвердили украинские источники.

"Снова не было раннего предупреждения о баллистической атаке на Киев", - передает журналист слова собеседников.

Утром в столице объявили красный уровень опасности из-за ракетной угрозы. Воздушные силы предупреждали о крылатых ракетах с севера Киевщины, после чего в городе раздались взрывы.

Ранние предупреждения о запусках баллистики украинские военные получали от США. Они дают несколько ценных минут, чтобы люди успели скрыться, а ПВО - подготовиться.