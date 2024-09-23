Партнери зібрали понад 4 млрд доларів на відновлення енергетики України, - Блінкен

"Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям", - сказав Блінкен.

За його словами, лише за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення Росії, "країни G7+ мобілізували понад 4 мільярди, і цей процес триває".

Він наголосив, що лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни.

У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення 500 млн доларів на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще 300 млн доларів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до 1,8 млрд доларів.

"Ці кошти є важливими, але що насправді має значення - це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні (зимові - ред.) місяці" , - зазначив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що майбутня зима буде складною для України.

"Тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму", - додав він.

Тому, як розповів Блінкен, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергоінфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.