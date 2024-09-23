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Партнери зібрали понад 4 млрд доларів на відновлення енергетики України, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад 4 млрд доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі G7+ у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям", - сказав Блінкен.

За його словами, лише за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення Росії, "країни G7+ мобілізували понад 4 мільярди, і цей процес триває".

Він наголосив, що лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни.

У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення 500 млн доларів на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще 300 млн доларів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до 1,8 млрд доларів.

"Ці кошти є важливими, але що насправді має значення - це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні (зимові - ред.) місяці" , - зазначив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що майбутня зима буде складною для України.

"Тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму", - додав він.

Тому, як розповів Блінкен, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергоінфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.

Атаки на енергетику України

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила сотні ракет і безпілотників по українських енергетичних об'єктах. Перша велика хвиля атак сталася восени та взимку 2022 року.

Удари по українській енергетиці тривали протягом всієї повномасштабної війни, але з березня Росія помітно посилила свої атаки.

Згідно з доповіддю ООН, цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

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