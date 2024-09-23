Партнеры собрали более 4 млрд долларов на восстановление энергетики Украины, - Блинкен

"Мы вместе, страны G7 и другие партнеры, последние два года работали над мобилизацией ресурсов для Украины, для ее народа, чтобы обеспечить им необходимые энергоносители, и чтобы страна могла поставлять электричество людям", - сказал Блинкен.

По его словам, только за последние более двух лет, после полномасштабного вторжения России, "страны G7+ мобилизовали более 4 миллиардов, и этот процесс продолжается".

Он отметил, что только за последний месяц о новых вкладах объявили Германия, Нидерланды и другие страны.

В июне вице-президент США Камала Гаррис сообщила о выделении 500 млн долларов на энергетические нужды, а в прошлом месяце США выделили еще 300 млн долларов, увеличив вклад Америки в этом секторе до 1,8 млрд долларов.

"Эти средства важны, но что на самом деле имеет значение - это то, чтобы они реализовывались на практические нужды и помогли нашим украинским друзьям пережить предстоящие (зимние - ред.) месяцы", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что предстоящая зима будет сложной для Украины.

"Поэтому наши страны каждый день работают вместе, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы пережить зиму", - добавил он.

Поэтому, как рассказал Блинкен, участники министерского заседания в Нью-Йорке обсудят нынешнюю ситуацию и планы на ближайшую перспективу, чтобы восстановить пострадавшую от российских ударов энергоинфраструктуру Украины.