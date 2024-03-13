Партнеры Шольца по коалиции призывают его передать ракеты Taurus Украине, - Bloomberg

Партнеры Олафа Шольца по правительственной коалиции подталкивают канцлера Германии отказаться от своего противодействия передаче крылатых ракет большой дальности Taurus Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Bloomberg .

Как отмечает издание, в то время как вторгшиеся российские войска стремятся закрепить свое преимущество в войсках и технике, "Зеленые" и "Свободные демократы" призывают Шольца отправить оружие, которое используется для точных ударов по защищенным целям, таким как бункеры, и имеет дальность действия более 500 километров

Канцлер оправдывает свое сопротивление, широко поддерживаемое его социал-демократами, утверждая, что немецкий персонал должен быть размещен в Украине, чтобы помочь управлять системой наведения, что потенциально сделает Германию непосредственным участником войны. Он также обеспокоен тем, что Taurus может быть использован против целей внутри России, включая Москву. Опросы показывают, что его поддерживает большинство немцев.

Министр финансов Кристиан Линднер, лидер "Свободных демократов", не согласен с оправданием Шольца и все еще надеется, что он изменит свое мнение, заявил источник, знакомый с его мнением.

Линднер сослался на технические изменения, направленные на уменьшение дальности действия ракет и предотвращение их использования против территории России, сказал источник.

Роберт Хабек из партии "Зеленых", министр экономики и вице-канцлер, также симпатизирует законодателям, которые поддерживают отправку Taurus, и раздражен односторонним решением Шольца, сказал другой источник, знакомый с его взглядами.

Ракеты для Украины

На Шольца уже почти год оказывают давление, чтобы он согласился на запрос Украины на ракеты. Вместо этого он заявляет, что Германия была одним из самых щедрых сторонников правительства в Киеве, пообещав военную помощь на сумму около 30 млрд долларов.

"Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку - боеприпасы, артиллерию, танки, ПВО разных видов", - заявил Шольц журналистам в понедельник в Берлине.

Обращаясь к проблеме Taurus, он сказал, что его работа как канцлера - "быть точным и не вызывать каких-либо вводящих в заблуждение ожиданий".

Ракеты производятся компанией Taurus Systems GmbH, совместным предприятием MBDA Deutschland GmbH и шведской Saab Dynamics AB.

Дальнобойные ракеты для Украины

Ранее Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Также известно, что США передали Киеву ракеты с дальностью действия до 165 км. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

В настоящее время идут дискуссии о передаче Украине немецких ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км. Берлин пока выступает против, но Украина и союзники призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять решение.

Подробнее о том, получит ли Украина немецкие дальнобойные ракеты, читайте в материале РБК-Украина.